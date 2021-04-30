В Украине выявили 10 тысяч заболевших ковидом за сутки

За четверг, 28 апреля, в Украине выявили 10 072 случая коронавирусной болезни COVID-19. Это на 1 555 случаев меньше, чем днем ранее. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Кроме того, вчера выздоровели 20 192 пациента, а умерли 307 человек. Госпитализировали 3 117 пациентов.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 069 537 человек. Из них 1 655 525 пациентов выздоровели, а 44 085 случаев завершился смертью. Продолжают болеть 369 927 пациентов.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), городе Киеве (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.



За четверг провели 90 101 тестирование.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



По данным Минздрава, 29 апреля 73 376 человек получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 702 440 человека вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 130 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.