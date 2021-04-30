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Штаб: 13 обстрелов, один военнослужащий был ранен

30 апреля 2021, 08:13

Штаб: 13 обстрелов, один военнослужащий был ранен

За прошедшие сутки, 29 апреля, на Донбассе было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Под огнем оказались украинские подразделения вблизи Опытного, Павлополя, Светлодарска, Водяного, Причепиловки, Невельского, Луганского, Красногоровки, Песок, Золотого-4, Шум, Новгородского и Верхнеторецкого.

Боевики стреляли из минометов 82-го и 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«На обстрелы противника наши защитники открывали огонь», — отметили в штабе.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Ему оказали помощь, состояние здоровья — удовлетворительное.

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