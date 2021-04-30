В Славянске открыли почетное консульство Латвии

Почетное консульство Латвии в Славянске / Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Сегодня, 30 апреля, в Славянске торжественно открыли почетное консульство Латвии. Об этом сообщает посольство Латвии в Украине.



Почетное консульство открыл председатель комитета иностранных дел латвийского Сейма Рихардс Колс. Почетным консулом Латвии назначен Александр Павенко.



В своем выступлении Рихардс Колс подчеркнул, что открытие консульства является признаком поддержки Латвией территориальной целостности Украины.

Глава комитета иностранных дел Сейма Латвии Рихардс Колс на открытии консульства в Славянске

Колс отметил, что Латвия хочет развивать отношения с Донецкой областью в сфере образования, экономики и других областях. Он упомянул сотрудничество в гуманитарной сфере, в рамках которого с 2014 года более 400 тонн гуманитарной помощи Латвии было доставлено населению Донецкой и Луганской областей.



Как сообщают в посольстве Латвии, почетное консульство также будет служить информационным пунктом, который позволит получать информацию об образовательном, туристическом и экономическом потенциале Латвии и возможностях сотрудничества с Донецкой областью.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко подчеркивает, что почетное консульство Латвии – это первое дипломатическое учреждение, которое открывается на Донетчине после оккупации части области.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на открытии почетного консульства Латвии

«Такая поддержка от стран европейского и евроатлантического сообщества для нас чрезвычайно важна. Особенно – в условиях войны. Латвия всегда поддерживала украинских военных и гражданских, пострадавших от войны. Между нами уже существует долговременное культурное и образовательное сотрудничество, теперь будет активно развиваться еще и экономическое», – сказал Павел Кириленко.



В открытии почетного консульства также участвовали иностранные дипломаты, аккредитованные в Украине, руководство Славянска и нескольких городов Донецкой области.





Почетное консульство Латвии находится в Славянске по адресу: бульвар Пушкина, 10.