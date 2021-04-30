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В ЕС обеспокоены возможностью военного вмешательства РФ из-за паспортизации в ОРДЛО

30 апреля 2021, 16:51

В ЕС обеспокоены возможностью военного вмешательства РФ из-за паспортизации в ОРДЛО

Евросоюз глубоко обеспокоен по поводу продолжения Россией выдачи паспортов в ОРДЛО, что противоречит Минским договоренностям и является очевидным нарушением суверенитета Украины. Об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству районах Украины. Эта политика противоречит духу и целям Минских договоренностей и является явным нарушением суверенитета Украины», — отмечается в заявлении.

В ЕС заявили, что эта политика Кремля вызывает особое беспокойство, учитывая заявления высокопоставленных чиновников РФ о возможности начала военных действий для защиты интересов этих новых паспортизованных граждан.

«Европейский Союз и его государства-члены напоминают, что они не признают эти паспорта, и призывают другие государства-участники ОБСЕ действовать аналогичным образом», — говорится в заявлении.

Во время заседания Постоянного совета постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк отметил, что согласно заявлениям со стороны РФ до конца 2021 года в ОРДЛО может быть выдано уже около 1 млн таких незаконных российских паспортов.

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