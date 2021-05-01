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ИМИ: В Мариуполе чиновник угрожал увольнением сотруднику телеканала ТВ-7

Обновлено
01 мая 2021, 10:19

ИМИ: В Мариуполе чиновник угрожал увольнением сотруднику телеканала ТВ-7

Директор по связям с общественностью Мариуполского горсовета Денис Кочубей угрожал увольнением сотруднику местного телеканала ТВ-7. Об этом сообщает Институт массой информации со ссылкой на источник.

«Мы еще в собственность городского совета не перешли, а они уже приперлись со своими темниками!» — анонимно сообщил сотрудник канала.

По его словам, чиновник сказал, что местные власти «не любят» мыслей, которые идут в разрез с их политикой.

Телеканал в ближайшее время перейдет в собственность городского совета и станет коммунальным каналом.

Юрист ИМИ Али Сафаров напомнил, что общие нормы законодательства Украины запрещают основателю вмешиваться в деятельность СМИ, и отметил, что вопрос освобождения работников телерадиоорганизации находятся вне полномочий собственника (кроме руководителя телерадиоорганизации).

По просьбе ИМИ прокомментировать ситуацию Денис Кочубей послал ссылку на свое сообщение в Фейсбуке и сказал, что к нему «добавить нечего». В своем посте он написал, что ему «сложно комментировать чьи-то выдумки» и пожелал «всем добра и хороших праздников».

Двое сотрудников ТВ-7 на условиях анонимности сказали «Новостям Донбасса», что никаких угроз от чиновника действительно не поступало.

3 декабря 2020 Мариупольский городской совет (Донецкая область) принял решение о приобретении прав собственности местного телеканала ТВ-7.

Такое решение горсовет принял, рассмотрев обращение трудового коллектива ТВ-7 о создании муниципального канала в Мариуполе путем приобретения прав собственности. Таким образом депутаты дали начало процесса создания первого в Мариуполе муниципального канала.

Телеканал ТВ-7 принадлежал двум владельцам: 81,69% акций имеет ООО «Управляющая компания» Мариупольская инвестиционная группа «(Олег Иванюшенко) и 18,31% — Светлана Савчук (жена покойного Александра Савчука, генеральный директор ПАО» Азовмаш ").

В августе 2020 года коллектив ТВ-7 после сообщения владельцев о продаже канала обратился к городскому голове Вадима Бойченко с предложением создания на базе телеканала муниципального телевидения.

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