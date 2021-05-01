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«Износ от 70 до 90%». В «ДНР» рассказали о проблемах с водоснабжением

01 мая 2021, 12:22

«Износ от 70 до 90%». В «ДНР» рассказали о проблемах с водоснабжением

Износ оборудования коммунального предприятия «Вода Донбасса» на подконтрольной группировке «ДНР» территории составляет 70-90%. Об этом рассказал «врио директора» предприятия от «ДНР» Виталий Кижаев.

«Износ оборудования, износ сетей водопроводных, канализационных составляет 70 — 90%. Это очень высокий процент. Причина техаварий и потери воды завязана на изношенном оборудовании и сетях, которые на сегодня есть», — сказал он в эфире программы «Наш дом» сепаратистского телеканала «Юнион».

По его словам, проводится большой объем ремонтных работ на оборудовании, но «этого крайне мало» — по состоянию на конец 2020 года потери воды составляли до 50%. Кижаев добавил, что с помощью решений, связанных с управлением гидравликой воды удалось в феврале выйти на потери воды в объеме 30%.

Кроме этого, Кижаев признал нехватку специалистов для выполнения ремонтных работ, в том числе, капитальных.

«Многие строительные организации выехали в РФ, которые могли бы качественно выполнить эти работы. По подрядным организациям много вопросов. Не хватает этих организаций на тот объем работ, который на сегодня нам предстоит выполнить», — рассказал Кижаев.

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