Остановить уже сложно: Кулеба считает, что партнеры Украины недостаточно жестко отреагировали на российскую паспортизацию на Донбассе

Международные партнеры Украины проявили недостаточно жесткую позицию, когда Россия начала раздавать паспорта в ОРДЛО. Запустив массовую паспортизацию, теперь она угрожает «защитой» своих граждан на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».



Он отметил, что в начале российской паспортизации на Донбассе международные партнеры Украины недостаточно серьезно отреагировали на этот процесс.



«Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало паспортизации. Я никого не обвиняю, такова жизнь, не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Как вы понимаете, у нас физически возможностей влиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса очень мало, но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозило бы. Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия поставила там конвейер по раздаче паспортов», – сказал Кулеба.



Глава МИД подчеркнул, что теперь Россия пользуется этим и угрожает «защищать» своих граждан на Донбассе.



«А теперь мы слышим заявления РФ, как во время последнего обострения: "Мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане". Это конкретное последствие этой паспортизации. Сейчас остановить ее достаточно сложно, потому что момент упущен», – резюмировал Кулеба.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские паспорта получили уже 583 тысячи жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По ее словам, электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года, и к тому времени российские паспорта получат более 2 миллионов жителей этих территорий.