«ЛНР» за сутки зарегистрировала один летальный случай от COVID-19

За минувшие сутки, 2 мая, в отдельный районах Луганской области зарегистрировали одну смерть от коронавируса. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Новых случаев заболевания за сутки не выявлено. Утверждается, что трое пациентов выписаны дважды отрицательным результатом теста на коронавирус



За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 4 347 заболевших COVID-19. Из них 3 812 пациентов выздоровели, а 406 — умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.