Енин: Сумма претензий украинских предприятий к РФ из-за оккупации превышает 4,5 млрд долларов

Украинские предприятия, потерявшие собственность и прибыль из-за агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, подали иски в более чем 12 коммерческих арбитражей. Общая сумма претензий составляет более 4,5 млрд долларов. Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.



По его словам, процессы только начались, но уже есть первые положительные результаты.



«Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. А по трем из них как минимум есть уже первые положительные решения. Это совокупно где-то примерно 250 млн долларов», — отметил замминистра.



Енин подчеркнул, что главные иски еще впереди: «Тот же "Нафтогаз" успешно прошел юрисдикционную фазу».



При этом он отметил, что Россия пытается обжаловать решение коммерческих арбитражей.



«Но это не останавливает решения, вступившие в законную силу. Поэтому начисляется пеня, а все это ложится на плечи простого российского налогоплательщика, который в какой-то момент скажет: а куда идут наши деньги?.. И сколько бы российская сторона не оттягивала наступления последствий, это все более и более удорожает цену», — считает он.