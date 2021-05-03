Ахметов прокомментировал слухи о создании своей политической партии

Олигарх Ринат Ахметов опроверг информацию о его намерениях создать новую партию. Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».



«Слухи комментировать нет смысла, как и мотивы людей, которые их распространяют. Что касается меня, говорю утвердительно: никакими новыми или старыми политическими проектами я заниматься не буду. И очень хотел бы, чтобы мои друзья тоже ими не занимались. Но влиять на них я не могу — это их право, их выбор и их ответственность», — сказал Ахметов.



По словам Ахметова, круг его интересов пока ограничивается исключительно тремя сферами: бизнесом, благотворительностью и футболом.



«Политика меня вообще не интересует. В 2006 году я принял решение баллотироваться в парламент [Партии регионов] и жалею об этом до сих пор. Я оказался самым большим прогульщиком и вообще не знаю, что я там делал. Признаю — это была моя ошибка. И повторять одну и ту же ошибку дважды я не собираюсь», — заверил Ахметов.



Соратник Ахметова Борис Колесников также опроверг работу над созданием новой партии.



«Эта информация не соответствует действительности. Меня, кроме хоккея, бизнеса и благотворительности пока ничего не интересует», — сказал он.



Колесников также добавил, что в этом году еще не встречался с еще одним соратником Ахметова, внефракционным депутатом Вадимом Новинским, который, по данным «Украинской правды» также может быть причастен к созданию нового политического проекта в интересах олигарха.



По данным Forbes, Ринат Ахметов — самый богатый человек в Украине: в глобальном рейтинге с размером личного состояния в 7,6 млрд долларов он занял 327 место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов был на 875 месте.