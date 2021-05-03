Переговоры по Донбассу: Кравчук рассказал, возможен ли отказ от «минского формата»

Первый президент, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что будет просить об отказе от «минского» формата переговоров по Донбасса, если не удастся его реанимировать. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».



«Если мы увидим, что это либо попытка как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе, или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, а не только поддерживать, а сам буду просить — идти с "минского" формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось», — заявил глава украинской делегации в ТКГ.



Он отметил, что речь может идти и об изменении формата.



«Или выйти из "минского" формата, или расширить этот формат, перенеся его, скажем, в Европу, изменив состав на более высокий уровень должностных лиц, и чтобы эти документы полностью соответствовали нормам международного права и были обязательными к исполнению. Вот такое может быть», — сказал он.



В тоже время Кравчук призвал дождаться результатов переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, а также возможной встречи Зеленского с Путиным.



«Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по "минским переговорам"», — резюмировал Кравчук.