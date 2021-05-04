За сутки коронавирус выявили почти у 2,5 тысяч человек

За прошедшие сутки, 3 мая, в Украине зафиксировано 2 472 новых случая заболевания COVID-19. При этом 7 815 человек выздоровели, 166 — умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«В частности, заболели 122 детей и 22 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 591 человек; летальных случаев — 166, выздоровело — 7 815 человек», — написал он в Facebook.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.



С начала пандемии коронавирусную болезнь выявили у 2 088 410 человек. Из них 1 689 630 человек выздоровели, 44 916 — умерли от осложнений.

Вчера было привито 919 человек, с начала прививочной кампании — 756 022 человека.