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За сутки коронавирус выявили почти у 2,5 тысяч человек

04 мая 2021, 08:19

За сутки коронавирус выявили почти у 2,5 тысяч человек

За прошедшие сутки, 3 мая, в Украине зафиксировано 2 472 новых случая заболевания COVID-19. При этом 7 815 человек выздоровели, 166 — умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«В частности, заболели 122 детей и 22 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 591 человек; летальных случаев — 166, выздоровело — 7 815 человек», — написал он в Facebook.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

С начала пандемии коронавирусную болезнь выявили у 2 088 410 человек. Из них 1 689 630 человек выздоровели, 44 916 — умерли от осложнений.
Вчера было привито 919 человек, с начала прививочной кампании — 756 022 человека.

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