Штаб: 9 обстрелов за сутки, без потерь

За прошедшие сутки, 3 мая, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрелы пришлись на окрестности Водяного, Талаковки, Широкино, Лебединского, Песок, Луганского и Крымского.



Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь», — сообщили в штабе.



Обо всех фактах нарушений уведомлены представители СММ ОБСЕ.