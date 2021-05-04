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Еще 4 области могут покинуть «красную» зону карантина в ближайшие дни – Минздрав

04 мая 2021, 18:20

Еще 4 области могут покинуть «красную» зону карантина в ближайшие дни – Минздрав

В ближайшие дни из «красной» зоны карантина могут выйти еще четыре области. Об этом на заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает «Голос Украины».

Он отметил, что по состоянию на 4 мая эпидситуация улучшилась в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.

«При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из" красного "уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней», – сообщил Ляшко.

Ранее сегодня министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что госкомиссия ТЭБ и ЧС решила отменить с 00 часов 00 минут 5 мая «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области. Регион переходит в «желтую» зону карантина.

Пока в «красной» зоне остались: Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. 

Донецкая и Луганская области находятся в «оранжевой» зоне карантина.

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