Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

С 1 мая Киевская и Николаевская области переходят из «красной» в «желтую» зону карантина

30 апреля 2021, 14:42

С 1 мая Киевская и Николаевская области переходят из «красной» в «желтую» зону карантина

С 1 мая из «красной» зоны карантина выводятся Киевская и Николаевская области. Такое решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

На внеочередном заседании в пятницу государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 1 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей.

На территории Киевской и Николаевской областей будут применяться ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Ранее сообщалось, что с 1 мая город Киев также переходит из «красной» в «желтую» зону карантина.

Таким образом, с 1 мая количество регионов «красной» зоны карантина сократится до семи, в ней останутся: Житомирская, Запорожская, Хмельницкая, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская области.

Читайте также:

Донетчина максимально приближена к переходу в «красную» зону карантина – Кириленко

Еще по теме

Прочее
Карантин коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:16
«ДНР»: 244 заболевших ковидом и 12 смертей
09:21
«ЛНР» заявила о десяти заболевших и двух умерших от COVID-19
23:13
В ОРЛО комендантский час отменили на более долгий срок, чем в ОРДО
21:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 апреля
16:55
Группа «Любэ» выступит на празднике «ДНР» в Донецке
15:54
Дома, квартиры, земельные участки: «ДНР» ввела новый порядок выявления и признания «бесхозным» недвижимого имущества
15:00
В «ДНР» уточнили, в какие дни мая будет отменен комендантский час
13:01
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 33 тысячи
09:17
«ЛНР»: Количество смертей от коронавируса превысило 400
22:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 апреля
11:00
«ДНР»: 155 заболевших COVID-19, 14 пациентов умерли
09:24
«ДНР» собрала студентов сдавать нормы ГТО в спорткомплексе. Меры карантина там не соблюдали
09:08
«ЛНР»: Два летальных случая и один заболевший COVID-19 за сутки
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 апреля
20:49
Денисова: Почти 600 тысяч жителей ОРДЛО получили паспорта РФ
все новости
15:28
Наев: Угрозы вторжения РФ в Украину нет
14:58
Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря Зеленского – СМИ
14:42
С 1 мая Киевская и Николаевская области переходят из «красной» в «желтую» зону карантина
14:25
Шансы минимальные: Арестович – о «пасхальном перемирии» на Донбассе
13:43
В Славянске открыли почетное консульство Латвии
13:28
Спикер Рады подписал закон о заочном осуждении. Он касается находящихся в РФ, ОРДЛО и Крыму
13:23
Выходные и праздники в мае: Сколько дней будут отдыхать украинцы
12:37
Нуланд будет курировать политическое направление в Госдепе США
11:53
В Луганской области — 236 новых случаев COVID-19 и 9 умерших
11:16
«ДНР»: 244 заболевших ковидом и 12 смертей
10:20
На Донетчине от COVID-19 умерли еще 34 человека, 528 — заболели
10:14
ДТЭК и других участников угольного рынка оштрафовали за синхронное повышение цен в 2016-2019 годах
09:21
«ЛНР» заявила о десяти заболевших и двух умерших от COVID-19
08:37
Госсекретарь США Блинкен на следующей неделе посетит Украину
08:13
Штаб: 13 обстрелов, один военнослужащий был ранен
все новости
ВИДЕО
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15
«Динамо» стало чемпионом Украины по футболу впервые за пять лет. В дебютный сезон Луческу
25 апреля, 18:47
Уроженец Мариуполя Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
25 апреля, 17:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция