С 1 мая Киевская и Николаевская области переходят из «красной» в «желтую» зону карантина

С 1 мая из «красной» зоны карантина выводятся Киевская и Николаевская области. Такое решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.



На внеочередном заседании в пятницу государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 1 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей.



На территории Киевской и Николаевской областей будут применяться ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.



Ранее сообщалось, что с 1 мая город Киев также переходит из «красной» в «желтую» зону карантина.



Таким образом, с 1 мая количество регионов «красной» зоны карантина сократится до семи, в ней останутся: Житомирская, Запорожская, Хмельницкая, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская области.