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Правоохранители объявили подозрение еще двум боевикам, которые пытали пленных в «Изоляции»

05 мая 2021, 20:20

Правоохранители объявили подозрение еще двум боевикам, которые пытали пленных в «Изоляции»

Двум участникам незаконного военизированного формирования «МГБ ДНР», которые пытали гражданских лиц в тюрьме «Изоляция», заочно сообщено о подозрении. Об этом сообщили в Отделе информационной политики Донецкой облпрокуратуры.

Боевики подозреваются в участии в непредусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что с 2015 и 2017 годы 38 и 47-летние мужчины незаконно лишали свободы гражданских лиц за якобы сотрудничество с правоохранительными органами Украины. 

В дальнейшем, правонарушители доставляли задержанных на территорию бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

«Пострадавшим угрожали применением огнестрельного оружия, надевали полиэтиленовый пакет на голову и металлические наручники на руки, наносили удары ногами и руками по телу, били резиновой дубинкой и прикладом автомата, а также пытали электрическим током», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что всего в настоящее время заочно сообщено о подозрении в указанных преступлениях 13 злоумышленникам.

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