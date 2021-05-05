Правоохранители объявили подозрение еще двум боевикам, которые пытали пленных в «Изоляции»

Двум участникам незаконного военизированного формирования «МГБ ДНР», которые пытали гражданских лиц в тюрьме «Изоляция», заочно сообщено о подозрении. Об этом сообщили в Отделе информационной политики Донецкой облпрокуратуры.



Боевики подозреваются в участии в непредусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Досудебным расследованием установлено, что с 2015 и 2017 годы 38 и 47-летние мужчины незаконно лишали свободы гражданских лиц за якобы сотрудничество с правоохранительными органами Украины.



В дальнейшем, правонарушители доставляли задержанных на территорию бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.



«Пострадавшим угрожали применением огнестрельного оружия, надевали полиэтиленовый пакет на голову и металлические наручники на руки, наносили удары ногами и руками по телу, били резиновой дубинкой и прикладом автомата, а также пытали электрическим током», — говорится в сообщении.



В прокуратуре отметили, что всего в настоящее время заочно сообщено о подозрении в указанных преступлениях 13 злоумышленникам.