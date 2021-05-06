«Вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах». Зеленский назвал еще одно направление для сотрудничества с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном сотрудничестве Украина и США в сфере безопасности в Черноморском и Азовском регионах. Об этом он рассказал на пресс-конференции после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



«Мы также обсудили вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах, и тут мы видим также совместные действия», — сказал президент Украины.



Он также сообщил, что существует идея относительно этого сотрудничества, однако ее надо еще согласовать, а затем о ней объявить.



«У нас есть одна большая фундаментальная идея... не буду говорить о ней публично с вами. Надо, чтобы все стороны согласовали эту идею, и тогда мы обязательно о ней расскажем обществу», — отметил президент.