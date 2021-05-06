Степанов: К концу мая Украина ожидает поставки 3 млн доз вакцин от COVID-19

Три миллиона доз вакцины от коронавируса, которые по контрактам задолжали иностранные производители, должны быть доставлены в Украину к концу мая. Об этом в эфире телеканала «Наш» сообщил глава Минздрава Максим Степанов.



«То, что мы рассчитываем получить в мае, и что подтверждают наши компании-производители и контрагенты, отдавая свои долги, они по-прежнему должны поставить вакцины, — это почти до 3 млн доз, мы должны получить в мае этого года. Если не будет никаких сбоев», — рассказал Степанов.



По его словам, до конца года включительно с поставками по программе COVAX Украина должна получить 42 млн доз вакцины от COVID-19.