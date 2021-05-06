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Министры иностранных дел стран Бенилюкса побывали на Луганщине

06 мая 2021, 18:35

Министры иностранных дел стран Бенилюкса побывали на Луганщине

Сегодня, 6 мая, с визитом на Донбасс прибыла делегация министров иностранных дел стран Бенилюкса. Состоялась встреча в Луганской облгосадминистрации, после которой гости отправились на КПВВ «Счастье», передает пресс-служба ОГА.

В состав делегации вошли: вице-премьер-министр, министр иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Королевства Бельгия Софи Вильмес, министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок и министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборзи.

Во время встречи в облгосадминистрации их ознакомили с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай напомнил, что треть территории Луганщины сейчас является оккупированной, а областной бюджет по объему – на предпоследнем месте в стране.

«Но благодаря нашим военным, сдерживающим российскую агрессию, за последние два года мы сделали положительный прорыв, в частности, в развитии инфраструктуры. В качестве примера, дорог отремонтировано в пять раз больше, чем за предыдущие шесть лет», – отметил Гайдай.

Он также расказал об участии области в международных проектах с Европейским и Международным банком реконструкции и развития. По его словам, во многих проектах Луганщина пытается участвовать первой в стране.

В свою очередь, участники делегации заявили, что лично убедились, как меняется Луганщина и улучшаются условия жизни местного населения. Они также выразили полную поддержку Украине, ее территориальной целостности и суверенитету.

Как доложил делегации заместитель командующего Объединенных сил, генерал-майор Эдуард Москалев, РФ пытается искусственно обострить ситуацию в районе проведения ООС за счет увеличения обстрелов.

По его словам, в настоящее время численность личного состава контролируемых РФ вооруженных формирований составляет около 28 000 человек. Кроме того, с начала текущего года значительно увеличилось количество нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. В целом зафиксировано 951 соответствующее нарушение, в том числе с применением минометов и артиллерии. НВФ обстреливают населенные пункты и объекты инфраструктуры – с начала года зафиксировано 15 таких обстрелов. Москалев отметил, что несмотря на это, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

По завершении встречи в Северодонецке министры иностранных дел стран Бенилюкса осмотрели инфраструктуру КПВВ «Счастье».

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Луганская область ООС КПВВ Счастье

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