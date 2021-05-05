Главы МИД G7 призывают РФ полностью отвести войска от границы с Украиной

Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска. Об этом говорится в коммюнике по итогам встреч министров в Лондоне, передает «Интерфакс — Украина».



«Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности», — говорится в части коммюнике, посвященной Украине.



Кроме того, в G7 призвали Россию и поддерживаемые ею военизированные формирования вернуться к соблюдению прекращения огня.



Главы МИД также упомянули о дестабилизирующих действиях России и нарушениях прав человека.



«Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации», — говорится в коммюнике.



Вместе с тем, страны «Большой семерки» (G7) выразили готовность развивать сотрудничество с Россией в решении региональных и глобальных кризисов.



Участники встречи также высказались за более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.



«Мы подчеркиваем заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. В то же время мы продолжим наращивать совместные возможности, наши и наших партнеров для того, чтобы сдерживать поведение России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере кибербезопасности и распространения дезинформации», — говорится в документе.