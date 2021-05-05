Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главы МИД G7 призывают РФ полностью отвести войска от границы с Украиной

05 мая 2021, 21:19

Главы МИД G7 призывают РФ полностью отвести войска от границы с Украиной

Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска. Об этом говорится в коммюнике по итогам встреч министров в Лондоне, передает «Интерфакс — Украина».

«Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности», — говорится в части коммюнике, посвященной Украине.

Кроме того, в G7 призвали Россию и поддерживаемые ею военизированные формирования вернуться к соблюдению прекращения огня.

Главы МИД также упомянули о дестабилизирующих действиях России и нарушениях прав человека.

«Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации», — говорится в коммюнике.

Вместе с тем, страны «Большой семерки» (G7) выразили готовность развивать сотрудничество с Россией в решении региональных и глобальных кризисов.

Участники встречи также высказались за более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

«Мы подчеркиваем заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. В то же время мы продолжим наращивать совместные возможности, наши и наших партнеров для того, чтобы сдерживать поведение России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере кибербезопасности и распространения дезинформации», — говорится в документе.

Еще по теме

Прочее
G7 Большая семерка российские войска

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 мая
19:14
«ЛНР» лишила свободы жительницу Луганска на 14,5 лет по обвинению в «госизмене»
18:52
Свыше 1800 человек и боевая техника: «ДНР» провела репетицию парада в центре Донецка
15:14
«ЛНР» отменила массовые мероприятия на 9 мая, оставила только военный парад
12:50
«ЛНР»: За сутки умер один пациент с ковидом
08:26
На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 5 мая
01:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 мая
10:53
«ДНР»: 164 человека заболели, 10 — умерли от COVID-19
10:01
«ЛНР» заявила об одной смерти от COVID-19
22:40
Марш любителей дивизии «Галичина», «отжим ДНР» по-новому и проблемы с жильем для ВПЛ. Дайджест НД ►
09:14
«ЛНР» за сутки зарегистрировала один летальный случай от COVID-19
23:32
Донбасс. Итоги недели 26 апреля - 2 мая
14:04
В Макеевке сгорели четыре дачных дома и хозяйственная постройка
12:53
В Донецке будут три дня перекрывать движение машин из-за репетиции парада
09:26
«ЛНР» заявила о смерти двух пациентов с коронавирусом
все новости
23:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 мая
22:37
В Испании задержали украинца, подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане
21:19
Главы МИД G7 призывают РФ полностью отвести войска от границы с Украиной
20:59
Боевики обстреляли гражданский сектор в Попасной
20:41
Минсоцполитики опубликовало карту распределения переселенцев по регионам Украины
20:20
Правоохранители объявили подозрение еще двум боевикам, которые пытали пленных в «Изоляции»
19:58
На Донетчине раскрыли схему незаконных выплат ВПЛ. Сотрудница банка имитировала идентификацию
19:38
«ДНР» заявила, что впервые за полтора года получила от Украины список на обмен пленными. Арестович уличил во лжи
19:25
Ахметов по-прежнему надеется вернуться в Донецк вместе с «Шахтером»
19:14
«ЛНР» лишила свободы жительницу Луганска на 14,5 лет по обвинению в «госизмене»
18:52
Свыше 1800 человек и боевая техника: «ДНР» провела репетицию парада в центре Донецка
18:19
Венедиктова заменила старшего группы прокуроров по делу «Роттердам+»
17:56
Горела крыша: В ГСЧС сообщили подробности пожара в Бельгийской больнице в Лисичанске
17:08
ЦИК отказала в регистрации народным депутатом кандидату от «Слуги народа» Василию Вирастюку
16:51
Глава Госпогранслужбы рассказал о судьбе проекта «Стена» и обустройстве границы с РФ
все новости
ВИДЕО
Марш любителей дивизии «Галичина», «отжим ДНР» по-новому и проблемы с жильем для ВПЛ. Дайджест НД ►
03 мая, 22:40
Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►
01 мая, 22:20
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция