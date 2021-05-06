Белый дом: США поддерживают идею вступления Украины в НАТО

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО. Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «РБК-Украина».



«Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», — сказала она.



На вопрос журналистов, означает ли это поддержку вступления Украины в НАТО, представитель Белого дома ответила утвердительно: «Да, мы поддерживаем».



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть вопрос к американскому лидеру Джо Байдену и касается он вступления Украины в НАТО: «Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?».



В июне страны-участницы НАТО обсудят дорожную карту, которую Украина должна выполнить для членства в Альянсе. О таких планах рассказал президент Польши Анджей Дуда.