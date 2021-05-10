В очередь на вакцинацию записались уже почти 600 тысяч украинцев

В очередь на вакцинацию от коронавируса записались более 597 тысяч украинцев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



Там напомнили, что сейчас в Украине вакцинируют медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых, участников Операции объединенных сил, соцработников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания, работников патрульной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, людей в возрасте от 65 лет.



«Приоритет отдается людям наиболее преклонного возраста и людям, которые имеют неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек», — сказано в сообщении.

За воскресенье, 9 мая, в Украине выявили 2 817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом 9 002 человека выздоровели, а 119 умерли.



Всего в Украине 863 645 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 446 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.