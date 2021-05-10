Менее трех тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за 9 мая

За воскресенье, 9 мая, в Украине выявили 2 817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 2 555 меньше, чем днем ранее. При этом 9 002 человека выздоровели, а 119 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии коронавирус в стране диагностировали у 2 122 327 человек. Из них 1 768 753 пациента выздоровели, а 46 512 пациентов скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.



Вчера было проведено 21 883 тестирования.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.



9 мая 1 004 человека получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 863 645 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 446 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.