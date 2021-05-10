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ГПСУ: РФ препятствовала совместным учениям Украины и США в Черном море

10 мая 2021, 12:00

ГПСУ: РФ препятствовала совместным учениям Украины и США в Черном море

В течение двух дней флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины «Григорий Куропятников» и корабль Береговой охраны США «Hamilton» отрабатывали совместные учения в Черном море. Учениям препятствовали корабли береговой охраны РФ и Черноморского флота РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

По замыслу учений происходило взаимодействие двух пограничных кораблей с приобщением корабля ВМС Украины «Старобельск».

Экипажи отработали слаженные действия тактической группы по прекращению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам НАТО. За учениями традиционно наблюдали корабли РФ, которые мешали выполнению сложных маневров.

«Пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров — объявляли внезапное закрытие районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации», — говорится в сообщении.

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