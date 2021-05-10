ГПСУ: РФ препятствовала совместным учениям Украины и США в Черном море

В течение двух дней флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины «Григорий Куропятников» и корабль Береговой охраны США «Hamilton» отрабатывали совместные учения в Черном море. Учениям препятствовали корабли береговой охраны РФ и Черноморского флота РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



По замыслу учений происходило взаимодействие двух пограничных кораблей с приобщением корабля ВМС Украины «Старобельск».



Экипажи отработали слаженные действия тактической группы по прекращению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам НАТО. За учениями традиционно наблюдали корабли РФ, которые мешали выполнению сложных маневров.



«Пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров — объявляли внезапное закрытие районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации», — говорится в сообщении.



