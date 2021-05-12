Всемирный банк выделил Украине кредит в 90 млн евро на вакцинацию от ковида

Украина получила от Всемирного банка кредит в размере 90 млн евро для закупки вакцин от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом говорится в сообщении организации, передает Deutsche Welle.



Отмечается, что эти деньги выделены для нового проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», который, в частности, предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн человек.



«Проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" поддержит развертывание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предупреждении, выявлении и реагировании на последствия пандемии», — говорится в сообщении.



В организации также отмечают, что проект поможет не только закупить вакцину, но и присоединится к улучшению инфраструктуры для хранения препаратов и их логистики. В частности, речь идет о предоставлении услуг, возмещение расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление ИТ-системы, проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации.