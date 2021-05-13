Ляшко рассказал, сколько жалоб поступило на побочные реакции по каждой из ковид-вакцин

На побочные реакции после прививки против коронавируса пожаловалось 0,22% украинцев от общего количества провакцинированных. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Радио Свобода».



По состоянию на 13 мая 2021 года в Украине 901 107 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 1 928 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.



Ляшко отметил, что жалобы от граждан фиксируются в течение 30 дней после прививки.



«После вакцинации любая реакция или ухудшение состояния здоровья, происходящее с человеком в течение месяца, расценивается как событие, которое совпало по времени с вакцинацией. Проводится соответствующее расследование: было ли это следствием вакцинации или это совпало по времени с вакцинацией», – пояснил главный санитарный врач.



По его словам, сейчас больше всего обращений зафиксировано после прививки вакциной AstraZeneca (Covishield) индийского производства.



«По вакцине Covishield – тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac (китайского производства – Ред.) – 7 сообщений, по вакцине Pfizer – 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (производство Южной Кореи – Ред.) – 177 сообщений», – сказал Ляшко.



Он уточнил, что среди самых распространенных реакций на вакцинацию – боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.