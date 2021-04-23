Правительство установило размер компенсаций в случае смерти или инвалидности после вакцинации от COVID-19

Кабинет министров Украины установил размер выплат, которые получат украинцы в случае смерти или инвалидности после вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 31 марта 2021 № 371, которое вступило в силу.



Согласно документу, если человек скончается по причине вакцинации от COVID-19, то членам семьи, родителям или иждивенцам умершего заплатят сумму 750-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года (сейчас это более 1,7 миллиона гривен).



Также выплаты установлены и за получение группы инвалидности из-за вакцинации:

за I группу – в 400-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц (908 тысяч гривен);

за II группу – в 350-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц (794,5 тысяч гривен);

за III группу – в 300-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц (681 тысяча гривен).

«Причинная связь инвалидности лиц с осложнениями, возникшими после вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, устанавливается на основании протокола расследования, который предоставляется группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации, по форме, утвержденной Минздравом», – отмечается в постановлении.

Национальный план вакцинации против COVID-19 на 2021 год предусматривает, что до конца текущего года в Украине планируют использовать почти 22 миллиона доз вакцин от коронавируса.



По данным Минздрава на 23 апреля, всего 508 046 человек привито от начала прививочной кампании в Украине, из них получили одну дозу – 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).



Минздрав не фиксировал летальных случаев, связанных с вакцинацией препаратом.