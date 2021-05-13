К 2030 году Украина может выйти в топ-стран по киберзащите: Зеленскому презентовали киберцентр UA30

Реализация государственной стратегии киберразвития и проект создания киберцентра UA30 может вывести Украину на лидирующие позиции в мире по киберзащите к 2030 году. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации киберцентра с участием президента Владимира Зеленского.



«Приоритетом для нас является защита персональных данных украинцев, поэтому продукты, которые мы создаем, например, "Дія", не сохраняют персональные данные. Они сохраняются в реестрах. Но реестры нам достались с прошлых лет, и скажем так, что они не в лучшем состоянии и требуют постоянного обновления и защиты. И потому у нас есть служба Госспецсвязи, которая нам помогает решить этот вопрос и сделать так, чтобы реестры были в надежном состоянии. Мы хотим за следующие несколько лет защитить все реестры, которые есть в нашей стране, мы для этого уже многое сделали», – рассказал Федоров.



В этой связи он отметил, что в стране реализуется стратегия киберразвития и кибербезопасности, и в ее рамках сегодня презентуется важный проект – киберцентр UA30.



«Проект называется UA30, потому что этот год символический для нашего государства. А во-вторых, мы хотим, чтобы в 2030 году наша страна была топ-страной в мире с точки зрения киберзащиты», – подчеркнул вице-премьер.



Он добавил, что сейчас в Украине идет реформа IT-образования, нацеленная также на то, чтобы кадровый потенциал, который есть в стране, развивался, и к 2030 году был максимально реализован, «чтобы в мире знали, что в Украине – лучшие IT-специалисты».

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