«Министру культуры ДНР» заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что с июня 2015 года житель Донецка занимал должности от так называемого «первого заместителя» до «министра культуры «ДНР». Он обеспечивает проведение мероприятий, направленных на интеграцию временно оккупированных регионов Донецкой области с Россией и фактический запрет украинской культуры, искусства и кинематографии.



В частности, под видом борьбы с экстремизмом, под его руководством из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраински настроенных граждан, а культурное наследие Донецкой области позиционируется как часть истории России.



Кроме этого, подозреваемый через учреждения «министерства» способствует формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит политику преступной героизации боевиков.