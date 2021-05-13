Ермак предложил советникам «нормандской четверки» провести срочную встречу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил советникам лидеров «нормандской четверки» провести срочное заседание. Об этом он сообщил на встрече с послами стран G7, передает пресс-служба Офиса президента.



Ермак охарактеризовал текущую ситуацию, складывающуюся на консультациях Трехсторонней контактной группы и переговорах политических советников лидеров государств – участников Нормандского формата, как «затяжную стагнацию». В то же время, отметил он, продолжаются ежедневные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, гибнут украинские военнослужащие. В связи с этим украинская сторона предложила ряд инициатив для активизации мирного урегулирования.



«Во-первых, вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по Нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран», – сказал Андрей Ермак.



По его словам, активизировать работу Нормандского формата помогло бы приобщение к его деятельности экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Эти советники могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь является частью предложенных Германией и Францией «Ключевых кластеров имплементации Минских соглашений».



Также украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений Парижского саммита «нормандской четверки», который состоялся в декабре 2019 года.



«Мы считаем, что проведение очередного саммита в Нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 в РФ с призывом поддержать проведение этого саммита», – отметил глава Офиса президента.



Кроме того, сказал Андрей Ермак, важным является «возвращение СММ ОБСЕ к проактивной верификации нарушений как режима прекращения огня, так и всего комплекса соответствующих обязательств сторон Минских договоренностей в сфере безопасности».