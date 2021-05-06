Глава МИД Германии о саммите в Нормандском формате: Украина и РФ должны быть готовы договариваться о Донбассе

Саммит «нормандской четверки» было бы целесообразно провести для обсуждения важных тем, но Россия и Украина должны быть готовы достигать конкретных договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает «Укринформ».



«Такая встреча, конечно, имеет смысл только тогда, когда все стороны готовы не только встречаться, но и сделать какие-то шаги. С учетом ситуации последних недель задача не стала легче. Но с нашей точки зрения, эта (встреча) тем больше нужна», — сказал Маасво время общения с журналистами 6 мая.



Он добавил, что саммит не происходит не по вине Берлина и Парижа.



Дипломат не стал прогнозировать, возможен ли Нормандский саммит еще при нынешнем правительстве ФРГ (выборы в Германии должны состояться в конце сентября).



Маас считает, что отвод российских войск от украинской границы является важной предпосылкой для того, чтобы напряжение, которое наблюдалось в последние недели, «понемногу уменьшалось». Впрочем, подчеркнул он, это развитие должно быть «устойчивым».



«Но конфликт, лежащий в основе, который происходит на востоке Украины, не решен. До тех пор, пока этот конфликт не урегулирован, эскалация может произойти когда угодно и очень быстро», — предостерег он.



Поэтому, подчеркнул министр, Берлин заинтересован в реализации Минских договоренностей обеими сторонами — Киевом и Москвой.



Последний саммит лидеров Нормандского формата состоялся в Париже в декабре 2019 года.