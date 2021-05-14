Министры экономики и транспорта подали заявления об отставке

Двое министров написали заявления о своей отставке с должностей. Уйти с постов по собственному желанию хотят министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко. Об этом сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний на своей странице в Facebook.



По данным источников издания «РБК-Украина», их отставка будет рассмотрена во вторник на внеочередном заседании парламента.



Кроме этого, по словам источника, в понедельник, 17 мая, фракция СН планирует собраться на заседание, чтобы рассмотреть вопрос об их отставке, а также кандидатов на должности министра инфраструктуры и министра развития экономики.