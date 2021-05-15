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СМИ: Около 80 украинцев хотят эвакуироваться из Сектора Газа

15 мая 2021, 16:20

СМИ: Около 80 украинцев хотят эвакуироваться из Сектора Газа

В связи с обострением израильско-палестинского конфликта около 80 граждан Украины выразили желание быть эвакуированными из сектора Газа, украинцам предложено сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил источник в Министерстве иностранных дел Украины.

По словам источника, развитие событий остается непредсказуемым, не исключается проведение Израилем наземной военной операции в секторе Газа, что приведет к большим разрушениям и жертвам, в том числе среди мирного населения, что может поставить вопрос об эвакуации оттуда украинских граждан.

«Предварительно известно, что около 80 граждан Украины выразили желание по эвакуации из анклава, им предложено сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки», — сообщил собеседник агентства.

По имеющейся информации, эвакуация граждан других стран из сектора Газа пока не производилась.

В секторе Газа проживает оценочно 1600 граждан Украины (преимущественно украинские женщины, состоящие в браке с палестинцами, и члены их семей). По состоянию на 14 мая погибших или раненых среди украинских граждан вследствие обострения конфликта нет.

Ранее эвакуация украинских граждан осуществлялась через Египет.

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