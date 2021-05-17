Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Фракция «Слуга народа» утвердила кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров (дополнено)

17 мая 2021, 20:03

Фракция «Слуга народа» утвердила кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров (дополнено)

Фракция «Слуга народа» на заседании в понедельник, 17 мая, одобрила кандидатуру главы «Укравтодора» Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры. Об этом в комментарии УНН сказал народный депутат от «Слуги народа» Алексей Устенко.

Также фракция утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, Алексея Любченко — министра экономики — первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко — на министра здравоохранения. Об этом сообщил журналистам председатель фракции Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что их назначение состоится, скорее всего, в четверг.

Кроме этого, сегодня Кабмин обнародовал ряд распоряжений об увольнении сотрудников правительства. В частности, Анатолия Климашевского — с должности заместителя министра инфраструктуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Светлану Панаиотиди — с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 мая по собственному желанию, Андрея Егорова — от должности заместителя председателя Фонда госимущества по 24 мая 2021 по собственному желанию, замминистра энергетики Юрия Бойко, замминистра энергетики Александра Зорина.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что председатель ГНС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.

Еще по теме

Организации
Кабинет министров верховная рада

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:30
«Я все это делаю по просьбе Путина и Порошенко». Bihus.Info обнародовал записи разговоров Медведчука с Кремлем и «Л-ДНР»
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 мая
16:35
«Экс-министру образования ДНР» грозит до 10 лет тюрьмы
14:39
СМИ: Почва Донбасса заполняется токсинами
12:27
Жители ОРДЛО теперь могут получать свидетельства о рождении онлайн
10:30
Правозащитница: Боевики уверяют пленных в том, что Украина их забыла
09:14
«ЛНР» заявила о девяти заболевших и трех умерших от COVID-19
08:48
В Донецке пришли за пустыми квартирами, а в Киеве — за Медведчуком. Дайджест НД ►
21:31
Главные новости Донбасса за неделю
20:46
Гайдай: РФ использует в ОРДЛО методы борьбы с украинцами, как и 80 лет назад
18:04
Боевики ограничивают проезд ОБСЕ у Горловки и у границы на Луганщине
17:52
Штаб ООС насчитал четыре нарушения режима тишины с начала суток
11:11
В «ДНР» заявили о 196 новых случаях COVID-19 и 22 смертях
09:15
«ЛНР»: За сутки выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом 
21:52
Военная техника «ЛНР» проехалась по кладбищу — могилы разрушены
все новости
23:30
«Я все это делаю по просьбе Путина и Порошенко». Bihus.Info обнародовал записи разговоров Медведчука с Кремлем и «Л-ДНР»
23:00
Беспилотник ОБСЕ поврежден во время аварийной посадки из-за глушения
22:28
В российском МИД назвали условие участия в переговорах в «нормандском формате»
21:39
Денисова: В Крыму и на Донбассе пропавшими без вести числятся 258 украинских военных
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 мая
20:03
Фракция «Слуга народа» утвердила кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров (дополнено)
18:58
В Латвии заочно приговорили к тюрьме боевика «ЛНР»
18:00
Профильный комитет Рады не поддержал отставку Степанова
17:18
Кассацию на приговор Януковичу отложили до 16 августа: адвокаты хотят съездить в РФ
17:06
В приложении «Дія» запустили функцию электронных петиций
16:35
«Экс-министру образования ДНР» грозит до 10 лет тюрьмы
15:37
Электронная подпись появилась в приложении «Дія»
15:06
У Путина отказались назвать украинских политиков, которые ведут дела в России и Крыму
14:39
СМИ: Почва Донбасса заполняется токсинами
13:59
В Кремле сочли несерьезной идею обменять Медведчука
все новости
ВИДЕО
В Донецке пришли за пустыми квартирами, а в Киеве — за Медведчуком. Дайджест НД ►
17 мая, 08:48
Обманули? Годовщина «референдума ДНР»: Ожидания и реальность ►
15 мая, 21:20
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция