Украина ожидает следующую партию вакцины Pfizer с 7 июня

Следующая партия вакцины против коронавируса Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается с 7 июня. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30».



Он напомнил, что суммарно за эту неделю в Украину прибудет партия в почти 500 тысяч доз вакцины Pfizer.



Сегодня ЮНИСЕФ доставил в Украину новую партию из 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech против COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX. К концу недели ЮНИСЕФ доставит в общей сложности 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций.