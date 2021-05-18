В Северодонецке произошел взрыв на детской площадке, ранен ребенок

Девочка пострадала от взрыва на детской площадке / Фото: полиция Луганской области

В Северодонецке сегодня, 18 мая, произошел взрыв на детской площадке по улице Энергетиков. В результате ранение получила 9-летняя девочка, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



Сообщение об инциденте поступило на спецлинию «102» около 17 часов. Предварительно установлено, что взорвался сигнальный патрон.



На месте происшествия правоохранители и взрывотехники обнаружили еще два аналогичных патрона в кустах и на скамейке.

Полицейские выяснили, что взрывоопасные предметы на мусорнике нашли дети, проживающие в этом же дворе, и спрятали их в кустах, а пострадавшая девочка случайно нашла патроны.



Сейчас ребенку оказывают помощь в городской больнице, в результате взрыва у девочки рассечена бровь.



Следователи вместе с прокуратурой решают вопрос о квалификации события, продолжаются неотложные следственные действия.