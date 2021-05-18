Хомчак: РФ может использовать территории других стран для давления на Украину

Военное руководство Украины не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину РФ может использовать территорию и инфраструктуру других государств. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак во время заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе во вторник, 18 мая.



Так, потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил РФ и Беларуси «Запад — 2021», отметил Хомчак.



Он рассказал также присутствующим руководителям вооруженных сил стран-НАТО, что РФ не оставляет попыток вернуть Украину в сферу своего влияния.



В частности, нынешней концентрации российских войск вблизи украинских границ не фиксировалось с 2014-2015 года, во время горячей фазы боев на Донбассе. По данным Минобороны, РФ продолжает удерживать около 80 000 личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной. Также продолжают находиться в Азово-Черноморском регионе корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии.



«По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины», — рассказал главнокомандующий ВСУ.