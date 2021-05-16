Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба: Не рассчитываю на войну НАТО и РФ из-за Украины

16 мая 2021, 23:30

Кулеба: Не рассчитываю на войну НАТО и РФ из-за Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что НАТО не начнет войну с Россией, если российские войска войдут в Украину. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

«Абсолютно (не рассчитываю на это, — прим.). Украина пока не член НАТО, и я бы хотел напомнить, ясно и однозначно, что это наша земля и мы будем ее защищать, а наши партнеры могут помочь нам в этом, и я уверен, что все так и будет», — сказал министр.

Кулеба напомнил что войска РФ продолжают находиться вблизи границ с Украиной.

«То, что происходит, нельзя назвать отводом войск. Российские войска в массе своей остались на местах. Что действительно изменилось — это переброски военных частей. Это так, но угроза не миновала», — констатировал он.

По словам главы МИД, «мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам».

«Но мы ожидаем от наших партнеров обеспечения Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну», — добавил он.

Читайте также:

Зеленский и Блинкен рассказали, что значительное количество войск РФ остается у границы Украины

Еще по теме

Люди
Дмитрий Кулеба

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:31
Главные новости Донбасса за неделю
20:46
Гайдай: РФ использует в ОРДЛО методы борьбы с украинцами, как и 80 лет назад
18:04
Боевики ограничивают проезд ОБСЕ у Горловки и у границы на Луганщине
17:52
Штаб ООС насчитал четыре нарушения режима тишины с начала суток
11:11
В «ДНР» заявили о 196 новых случаях COVID-19 и 22 смертях
09:15
«ЛНР»: За сутки выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом 
21:52
Военная техника «ЛНР» проехалась по кладбищу — могилы разрушены
21:20
Обманули? Годовщина «референдума ДНР»: Ожидания и реальность ►
20:44
«ДНР» объявила военные сборы резервистов и техники
18:35
В «ДНР» нет денег на летнее оздоровление детей металлургов, заявили в профсоюзе
13:30
«ДНР» заявила о 20 умерших от COVID-19 и 324 заболевших
09:10
«ЛНР»: 22 новых случая COVID-19 и двое умерших
23:02
Наблюдатели ОБСЕ видели новые мины в поселке под Донецком
22:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 мая
20:08
«Приказ руководства»: ОБСЕ не смогли попасть в школу на неподконтрольной Луганщине
все новости
23:30
Кулеба: Не рассчитываю на войну НАТО и РФ из-за Украины
22:28
Украина передала США список экстренных потребностей украинской армии
21:31
Главные новости Донбасса за неделю
20:46
Гайдай: РФ использует в ОРДЛО методы борьбы с украинцами, как и 80 лет назад
19:22
В ТКГ рассказали что нужно, чтобы «Шахтер» и «Динамо» снова сыграли в Донецке
18:47
Арестович рассказал, когда могут отменить штрафы для въезжающих из ОРДЛО через РФ
18:04
Боевики ограничивают проезд ОБСЕ у Горловки и у границы на Луганщине
17:52
Штаб ООС насчитал четыре нарушения режима тишины с начала суток
17:17
Украина поднимет вопрос ответственности за привлечения жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в РФ
16:56
Арестович: Точной даты заседания «нормандских советников» пока нет
16:08
Штаб ООС: Боевики на Донбассе применили реактивные огнеметы
14:45
Коронавирус на Донетчине: За сутки выявили 260 больных
13:27
В Луганской области выявили 21 новый случай ковида
11:55
Беларусь с 1 июня вводит плату за выезд в Украину, Польшу и Литву на авто
11:11
В «ДНР» заявили о 196 новых случаях COVID-19 и 22 смертях
все новости
ВИДЕО
Обманули? Годовщина «референдума ДНР»: Ожидания и реальность ►
15 мая, 21:20
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция