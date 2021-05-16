Кулеба: Не рассчитываю на войну НАТО и РФ из-за Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что НАТО не начнет войну с Россией, если российские войска войдут в Украину. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.



«Абсолютно (не рассчитываю на это, — прим.). Украина пока не член НАТО, и я бы хотел напомнить, ясно и однозначно, что это наша земля и мы будем ее защищать, а наши партнеры могут помочь нам в этом, и я уверен, что все так и будет», — сказал министр.



Кулеба напомнил что войска РФ продолжают находиться вблизи границ с Украиной.



«То, что происходит, нельзя назвать отводом войск. Российские войска в массе своей остались на местах. Что действительно изменилось — это переброски военных частей. Это так, но угроза не миновала», — констатировал он.



По словам главы МИД, «мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам».



«Но мы ожидаем от наших партнеров обеспечения Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну», — добавил он.