ЕС открывает границы для вакцинированных туристов

Постпреды стран ЕС в Брюсселе договорились об обновлении правил для поездок в Евросоюз из третьих стран. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает «Интерфакс-Украина».



«Совет рекомендует государствам-членам снять некоторые ограничения, в частности, для тех, кто вакцинирован получившими разрешение (в ЕС) вакцинами», — сказал он.



Виганд также объявил о планах Совета ЕС расширить список третьих стран, в которых благополучная эпидемиологическая ситуация и из которых поездки разрешаются в соответствии с новыми согласованными критериями.



«В то же время, чтобы ограничить риск от вариантов коронавируса, завозимых в ЕС, совет принял решение о новом "механизме срочного торможения", который позволит государствам-членам действовать быстро и скоординированно», — объяснил Виганд.



Представитель Еврокомиссии добавил, что теперь обновленная рекомендация должна быть официально одобрена Советом ЕС.



Он пояснил, что не может спрогнозировать точные сроки вступления в силу этого решения. После одобрения Советом ЕС будет необходимо провести еще ряд процедур.



Говоря о допуске людей из третьих стран, представитель Еврокомиссии напомнил, что у каждой страны ЕС есть еще и свои собственные критерии.

17 марта Еврокомиссия представила проект цифрового зеленого сертификата, который должен быть внедрен до середины июня. Действовать такие сертификаты, как ожидается, будут только до официального завершения пандемии. В Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено. При этом Европарламент требует, чтобы ЕС ввел COVID-сертификаты максимум на один год.



В то же время Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС привитым от коронавируса туристам.



Украина планирует запустить собственный COVID-сертификат до июля.