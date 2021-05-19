Приехавшие из ОРДЛО должны обязательно сдавать ПЦР-тест, находясь в России более трех дней

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей при въезде в Россию с краткосрочным визитом (до трех дней) и не следующие в другие субъекты РФ, могут не сдавать ПЦР-тесты на коронавирус и не соблюдать самоизоляцию.



Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора, который приводит сепаратистский ресурс dnr-online.



Если же планируется нахождение в России более трех дней, то сдача тестов и самоизоляция до получения их результатов являются обязательными.



Эти же правила распространяются на жителей ОРДЛО с российскими паспортами.



ПЦР-тесты на COVID-19 необходимо сдавать вне зависимости от того, есть ли у человека прививка от коронавируса или нет.

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