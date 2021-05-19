Пожары на Луганщине: Обвинительные акты в отношении шести спасателей направлены в суд

Обвинительные акты в отношении начальника одного из отделов ГУ ГСЧС в Луганской области и пятерых сотрудников подчиненных территориальных подразделений направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.



Главу одного из отделов подозревают в подстрекательстве к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины), сотрудников — в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).



«Расследованием установлено, что инспекторы по указанию начальника структурного подразделения ГСЧС Луганщины подделывали акты о пожарах, которые произошли в начале июля 2020 году на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе, с целью создания видимости об эффективной их ликвидации», — говорится в сообщении.



По данным следствия, спасатели умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей.



Кроме этого, в прокуратуре сообщили, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по фактам служебной халатности со стороны руководства и должностных лиц ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебного подлога, а также присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины).



На территории дачного кооператива «Озеро Волчье» в результате масштабных пожаров погибли три человека, уничтожено жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.