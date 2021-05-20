Любченко стал первым вице-премьер-министром – министром экономики

Верховная Рада назначила Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики. За соответствующее постановление проголосовали 293 народных депутата.



Ранее эту должность занимал Игорь Петрашко, которого 18 мая парламент уволил с поста министра экономики.



Любченко родился 21 сентября 1971 в селе Орловец Городищенского района Черкасской области, в 1993 году окончил с отличием Киевский государственный экономический университет ("экономическое и социальное планирование").



В 2003-2005 возглавлял Государственную налоговую администрацию Черкасской области, в 2009 – перешел в головной аппарат налоговой, где впоследствии два года занимал должность замглавы ведомства, а затем директором департамента налогообложения юрлиц Госналоговой.



С 2012 по 2014 год Любченко был помощником депутата VII созыва Виктора Тимошенко, а в 2012 году стал вице-президентом ПАО «Украгрохимхолдинг».В июле 2014 года Любченко стал советником в департаменте обеспечения деятельности Государственной фискальной службы, а с октября 2015 года вернулся в «Украгрохимхолдинг» на должность первого вице-президента.