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«Прокурорку ЛНР» заочно приговорили к восьми годам лишения свободы

20 мая 2021, 18:37

«Прокурорку ЛНР» заочно приговорили к восьми годам лишения свободы

Лисичанский горсуд заочно приговорил бывшую сотрудницу прокуратуры Викторию Кравцову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает интернет-издание «Ґрати».

Суд установил, что в июне 2014 года подконтрольные РФ сепаратисты создали генпрокуратуру в «ЛНР», а в январе 2015 года Кравцова, «действуя из личных политических соображений», возглавила прокуратуру Алчевска — города в Луганской области под контролем боевиков. Ей инкриминировали создание и руководство террористической организации часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса.

Следствие в отношении Кравцовой вели с 2015 года. В январе 2017 году суд позволил судить Кравцову заочно, так как обвиняемая скрывалась от следствия на неподконтрольных территориях Украины. Коллегия судей посчитала также, что Кравцова была проинформирована о следствии и суде по закону: через газету «Урядовий Кур’єр» и на сайте суда.

В суде выступили пятеро свидетелей — сотрудники прокуратуры. Они сообщили суду, откуда узнали, что Кравцова перешла на сторону боевиков «ЛНР».

Сторона обвинения предоставила суду видеоролики из YouTube с участием Кравцовой как должностного лица прокуратуры «ЛНР», в том числе и те, о которых упоминали свидетели.

Среди доказательств — обращение в СБУ и прокуратуру от гендиректора предприятия «Керамет», занимающегося сбором, заготовкой и переработкой металлолома. В июле 2015 года на адрес предприятия прислали требование от «генпрокуратуры "ЛНР"» о том, что необходимо перерегистрировать его в так называемых налоговых органах «ЛНР». Требование было подписано Кравцовой и закреплено печатью «генпрокуратуры "ЛНР"».

Адвокат Юрий Бондаренко, который отрицал обвинения в сторону Кравцовой и был против заочного суда, так как, по его мнению, спецпроцедуру к его клиентке применили безосновательно.

Суд признал доказательства стороны обвинения убедительными и законными, и вынес обвинительный приговор. Суд назначил минимальный срок, предусмотренный статьей. В решении суда отмечается, что начало срока отбывания наказания будут исчислять с момента задержания Кравцовой.

В комментарии «Ґратам» адвокат Бондаренко сказал, что будет оспаривать решение суда, так как он считает, что право его подзащитной на справедливый суд было нарушено — обвиняемую судили в ее отсутствие. Адвокат уточнил, что он даже не виделся и не общался со своей клиенткой и представлял ее интересы как адвокат по назначению.

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