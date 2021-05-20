Украина и ЕС предварительно согласовали взаимное признание «паспортов вакцинации»

Украина и ЕС достигли политического согласия относительно возможного взаимного признания «паспортов вакцинации». Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает «Укринформ».



Она отметила, что разрабатывая собственные образцы «паспортов вакцинации», Украина сотрудничала с Еврокомиссией для обеспечения их совместимости с европейскими сертификатами вакцинации.



«Политическая договоренность есть, есть и технические решения как с нашей стороны, так и от Европейской Комиссии. Я думаю, что взаимное признание — это будет такой быстрый технический процесс, если это будет необходимо», — сказала Стефанишина.



Она отметила при этом, что это политическое решение касается также признание вакцин из третьих стран. В Украине полностью готова ИТ-инфраструктура, чтобы выдавать сертификаты, которые соответствуют стандартам ЕС. Это решение фактически восстанавливает возможность для полноценного движения граждан Украины в рамках Евросоюза.



Стефанишина также добавила, что в настоящее время ведется активная работа по нормативному оформлению этих договоренностей. В министерстве ожидают, что этот процесс будет завершен до конца июня.