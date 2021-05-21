На неподконтрольной Луганщине – 30 новых случаев COVID-19

В отдельных районах Луганской области медики зафиксировали 30 новых случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.



Всего с начала пандемии в группировке «ЛНР» подтвердили 4 582 случая.



Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4005 человек.

В четверг, 19 мая, медики при «ЛНР» сообщили о 19 новых случаев заражения COVID-19.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.