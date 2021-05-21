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По делу Нели Штепы допрошены двое свидетелей

21 мая 2021, 14:05

По делу Нели Штепы допрошены двое свидетелей

Орджоникидзевский райсуд Харькова допросил двух свидетелей обвинения по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Нужно допросить еще 3 свидетелей, заявленных представителями прокуратуры. Суд продолжит заседание 6 июля.

Дело в отношении экс-мэра Славянска, обвиняемой в сепаратизме, рассматривается с самого начала в пятый раз.

Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г. Славянска (Донецкая область), т. е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.

Кроме того, свидетели по делу живут в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

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