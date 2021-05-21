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В Ощадбанке лежат 150 тысяч перевыпущенных карт: Правозащитница – о ситуации с просроченными картами ВПЛ

21 мая 2021, 16:28

В Ощадбанке лежат 150 тысяч перевыпущенных карт: Правозащитница – о ситуации с просроченными картами ВПЛ

В отделениях Ощадбанка находится порядка 150 тысяч перевыпущенных карт внутренне перемещенных лиц, которые пенсионеры с неподконтрольных власти территорий не могут забрать из-за закрытых КПВВ. Об этом рассказала юристка по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Одинцова в интервью «Украинскому радио».

Она прокомментировала ситуацию с закрытыми пунктами пропуска, которые больше года блокируют боевики на Донбассе. Из-за этого люди, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях и зарегистрированные как ВПЛ, не могут попасть в отделения банков получить новые карты взамен просроченных.

«Банк проводит эмитирование новых карт для внутренне перемещенных лиц, но согласно данным, которые давал нам Ощадбанк, 150 тысяч карт на данный момент лежат еще в отделениях банка», – сказала Одинцова.

Правозащитница подтвердила, что эту цифру можно расценивать как показатель того, сколько людей не имеют физической возможности приехать в отделения банка и получить новые карты, воспользоваться возможностью снять средства.

По ее словам, большинство из этих 150 тысяч человек находятся в Донецкой области, где боевики «ДНР» разблокируют частично только один КПВВ «Новотроицкое» и пропускают людей только через специальные разрешения по особым гуманитарным основаниям.

«Граждане имеют потребность в этих деньгах, они бы с удовольствием приехали и забрали эти карты. Потому что на данный момент, даже если у вас продлено действие карты, и она просрочена, вы не можете проводить операции в "Ощад 24/7". То есть люди могут физически снять, но они не могут приехать тут (на подконтрольной Украине территории – Ред.) снять деньги. А перекинуть, например, на другую карту или рассчитаться онлайн – они тоже не могут. То есть на данный момент эти 150 тысяч человек остались заложниками», – говорит Одинцова.

Она отмечает, что по сути, люди видят, что у них есть карточка, им начисляются средства, и понимают, что когда снимут нынешние ограничения, они смогут приехать получить все свои деньги. Но физически это сделать может не каждый.

«Это огромная проблема, потому что есть много норм, которые предусматривают, что если лицо не снимает деньги и у него карта, срок действия которой более одного года, – тогда начинается проверка, почему человек не снимал эти деньги», – добавила правозащитница.

Она также считает, что можно понять опасения со стороны правительства, которое не знает адекватной информации, живы ли эти граждане, не начисляются ли эти средства непонятно кому.

Поэтому, сообщила Одинцова, министерство цифровой информации нарабатывает механизмы онлайн-идентификации, учитывая что КПВВ остаются закрытыми и неизвестно, когда эта ситуация изменится.

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