Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая о персональных санкциях против юридических и физических лиц. Соответствующий указ № 203/2021 от 21 мая опубликован на сайте главы государства.



Список, в частности, расширен «ворами в законе» и иностранцами, которые являются «криминальными авторитетами».



Решением также продлеваются на три года санкции, введенные указом президента Петра Порошенко от 14 мая 2018 года № 126.



В то же время общее число физических лиц, против которых введены санкции, сократилось с 1748 до 674, а юридических лиц — с 756 до 138.