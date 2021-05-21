Миссия ОБСЕ подтвердила ранение жительницы Зайцево

Наблюдатели миссии ОБСЕ выяснила детали ранения женщины в результате взрыва в неподконтрольной правительству части Зайцево Донецкой области 6 апреля. Об этом сообщается в отчете миссии.



«14 мая 64-летняя женщина по телефону рассказала наблюдателям, что пополудни

6 апреля она сгребала пепел от сожженной листвы возле своего дома на

ул. Полетаева, 70, в Зайцевом, когда услышала неподалеку взрыв, а тогда осознала, что получила ранения с кровотечением», — говорится в отчете.



17 мая пострадавшая показала патрулю ОБСЕ медицинскую справку, в которой указано, что 6 апреля она получила множественные осколочные ранения различных частей тела вследствие взрыва.

6 апреля в «народной милиции» группировки «ДНР» заявили о ранении жительницы поселка Зайцево.