«ДНР»: Жительница Зайцево пострадала из-за взрыва 

Жительница поселка Зайцево в Донецкой области получила ранения из-за взрыва на своем приусадебном участке. Об этом заявили в «народной милиции» группировки «ДНР».



Отмечается, что происшествие случилось по улице Полетаева, дом 70.



Пострадавшая 1956 года рождения была доставлена в городскую больницу Горловки, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

6 апреля в результате взрыва в Калининском районе Донецка пострадал мужчина.