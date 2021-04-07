«ДНР»: Жительница Зайцево пострадала из-за взрыва 

Жительница поселка Зайцево в Донецкой области получила ранения из-за взрыва на своем приусадебном участке. Об этом заявили в «народной милиции» группировки «ДНР».
Отмечается, что происшествие случилось по улице Полетаева, дом 70.
Пострадавшая 1956 года рождения была доставлена в городскую больницу Горловки, где ей оказана необходимая медицинская помощь.
6 апреля в результате взрыва в Калининском районе Донецка пострадал мужчина.
Читайте также:ОБСЕ рассказала о гибели ребенка в поселке на Донбассе